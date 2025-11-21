女優の橋本環奈（２６）が、来年１月１２日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「ヤンドク！」（月曜・後９時）で月９初主演を飾ることが２０日、分かった。橋本は「ドラマっ子な私は小さな頃から“月９作品”をたくさん見て育ってきたので、オファーを頂いた時は『自分があの月９の主演に！？』と、うれしさもあり驚きもありました」と思いを語った。高校を中退し、バリバリのヤンキー娘・湖音波（ことは、橋本）が猛勉強の末、