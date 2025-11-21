オリックスが、太田椋内野手（２４）の背番号変更を本格的に検討していることが２０日、分かった。天理から１８年のドラフト１位で入団すると、プロ７年目の今季は二塁のレギュラーを完全確保。「３１」から「１」へ、期待の高さを表す“大出世”となるもようだ。太田が看板選手の仲間入りを果たすことになりそうだ。９１試合に出場した昨年から数字を伸ばし、１１３試合で打率２割８分３厘、ともに自己最多となる１０本塁打と