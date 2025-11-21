阪神・藤川球児監督（４５）が２０日、大山に進化を求めた。今季１３本塁打を放った５番打者は１８日の契約交渉を終えた後、球団に数年前から甲子園の外野テラス席設置を要望していることを表明。指揮官は、その考えを受け止めた上で「変えられるものは自分じゃないですか。自分を変えていけば佐藤（輝）のように４０発も打てる」と背中を押した。佐藤輝、森下に次ぐリーグ３位の７５打点でポイントゲッターとなり、同２位の出