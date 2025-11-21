巨人の岡本和真（左）と西武の高橋光成【ロサンゼルス共同】米大リーグ機構は20日、ポスティングシステムでメジャー移籍を目指すプロ野球巨人の岡本和真内野手（29）と西武の高橋光成投手（28）を全30球団に契約可能選手として通知した。交渉期間は米東部時間21日午前8時（日本時間同日午後10時）から来年1月4日午後5時（同5日午前7時）。譲渡金を支払う意思を持つ球団と交渉できる。岡本は奈良・智弁学園高から2015年にドラフ