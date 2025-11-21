◇大相撲九州場所12日目（2025年11月20日福岡国際センター）安青錦が欧勝馬を浴びせ倒し、10勝目を挙げた。2桁勝利は春場所の新入幕以来5場所連続。「自分にとって特別なことじゃない。数字を意識したことはない」と言うが、7月の名古屋場所で阿武咲、大の里の3場所連続に並んで以降、最長記録を更新し続けている。前日、義ノ富士に突き出され、2敗目を喫したショックも感じさせず、「後ろばかり見ても仕方ない」と胸を