◇大相撲九州場所12日目（2025年11月20日福岡国際センター）3連敗を免れた大の里は、少し落ち着くことができたのではないでしょうか。過去に何度も痛い目に遭っている王鵬戦。喉輪で上体を起こされても右を差していたので何とか踏ん張れた。そして左からのおっつけ。慌てることなく、いい形で難局を乗り切れたのではないでしょうか。15日間の中で常に自分の相撲が取れるとは限らない。相手有利の体勢、立ち合いの失敗…。