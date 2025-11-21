◇大相撲九州場所12日目（2025年11月20日福岡国際センター）3敗の時疾風が3度目の対戦で初めて熱海富士を破った。この日も相手十分の右四つを許したが、土俵際で相手の上手を切って下手投げで逆転勝利。「最後に決まって良かった。体も動いていた」と笑みを浮かべた。3敗勢でただ一人勝利し、優勝戦線に踏みとどまっている。「一日一番やっているので、結果がついてきた」と手応え十分に話した。