聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第６日の２０日、オリエンテーリングの男女ミドルが伊豆大島（東京都大島町）で行われた。日本勢は女子で辻悠佳（ＪＴＢ）が６位に入った。男子の最上位は１０位の堤大揮（アピ）だった。「裏砂漠」に刻んだ成長火山の噴火で溶岩の粒や灰が降り積もってできた地帯の「裏砂漠」や、やぶの中を巡る難所で知られるコース。辻が意識したのは「走り