11月20日、スイスのチューリッヒで、来年３月に開催される2026年北中米ワールドカップ・ヨーロッパ予選プレーオフの組み合わせ抽選会が行われ、以下のようなカードが決定した。パスA●準決勝１イタリアvs北アイルランド２ウェールズvsボスニア・ヘルツェゴビナ●決勝１の勝者vs２の勝者パスB●準決勝３ウクライナvsスウェーデン４ポーランドvsアルバニア●決勝３の勝者vs４の勝者パスC●準決勝５トルコvsルーマニア６スロバキアv