韓国男性7人組「BTS」のJIMIN（30）とJUNGKOOK（28）が、来月5日放送のニッポン放送「オールナイトニッポンX（クロス）」（深夜0・00）のパーソナリティーを担当する。2人が出演する「Disney＋（ディズニープラス）」のトラベルバラエティー「AreYouSure?!」シーズン2の配信を記念した特別番組で、旅の思い出を振り返る予定。アシスタントは古家正亨（51）が務める。