聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第６日の２０日、競泳が始まり、前回大会４冠の茨隆太郎（ＳＭＢＣ日興証券）が男子４００メートル自由形決勝で４分５秒１１をマークし、銀メダルに輝いた。茨は通算２０個目のメダル獲得。女子１００メートルバタフライ決勝で、前回覇者の斎藤京香（ＣＰＡエクセレントパートナーズ）が１分５秒３８で４位だった。女子４００メートルリレー決勝