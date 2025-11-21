聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第６日の２０日、陸上の男子ハンマー投げ決勝が行われ、遠山莉生（筑波大）が金メダルに輝いた。日本勢がメダルを独占し、２位は森本真敏（日神不動産）、３位が石田考正（ＥＹストラテジーアンドコンサルティング）だった。競泳の男子４００メートル自由形決勝で茨隆太郎（ＳＭＢＣ日興証券）が銀メダルを手にした。サッカー男子の日本は準々決