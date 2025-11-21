連覇達成と同時にゴングは鳴っていた。青学大は20日、都内の青山キャンパスで東都大学野球秋季リーグ戦と明治神宮大会の優勝報告会に参加し、DeNAからドラフト1位で指名された小田は「本当に大学に来て良かったなと思える4年間でした」と振り返った。史上6校目の神宮大会連覇を達成した前日の夜は祝勝会。切磋琢磨（せっさたくま）してきた中日ドラフト1位の中西とは同じセ・リーグに進むだけに「もうこれで（チームメートは）