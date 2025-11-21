２１日に東京ドームで行われる巨人の長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会を前に、原辰徳前監督が生前の長嶋さんとの思い出を振り返った。少年時代から長嶋さんに憧れ、巨人で「４番・サード」を継承した原さん。長嶋監督の下でプレーした現役時代の終盤には代打を出されたり、先発を外されたりすることも多く、「これだけ好きだった『長嶋茂雄』がなんでこんなことを（するんだ）というようなジレンマもあった」という。（西村海）