既に来季のJ2降格が決まっている新潟は20日、新潟・聖籠町のアルビレッジで練習を一般公開して行った。今季加入したMF新井泰貴（28）はチームが低迷したことで、いい精神状態を維持する難しさを痛感。残り少なくなってきた今季の活動期間も無駄にせず、泰然自若の精神を身に付けようと先輩たちから学ぶ日々を送っている。今季も残すところ約2週間。現メンバーでの活動期間も少なくなってきた中で「このメンバーで競争して、ピ