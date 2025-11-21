強風による飛び火で被害が拡大したのだろう。住宅が密集する地域では火災が大規模になりやすい。防火設備の拡充など地域の防災力を高める取り組みが欠かせない。大分市佐賀関で１８日夕、大規模な火災が発生し、住宅など約１７０棟を焼いた。焼け跡から１人の遺体が見つかった。大分県は市への災害救助法の適用を決め、自衛隊の災害派遣を要請した。焼損範囲は４万８９００平方メートルに及んだ。周辺の山林約１０か所や、現