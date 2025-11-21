警察署や官公庁などからの電話を装う特殊詐欺被害が相次ぐ中、国内の通信会社が海外に提供したＩＰ電話の１回線から今年２〜３月、発信元を偽装した約２００万件もの電話がかけられていたことがわかった。実際に被害に遭った人もおり、警察庁は通信会社の設定ミスが原因とみて、近く再発防止を要請する。問題の回線を提供したのは、東証プライム上場の通信会社「アイ・ピー・エス」（東京）の子会社。総務省も、原因の究明など