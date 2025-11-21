金地金を密輸したなどとして、警視庁が職業不詳の館野仁（５３）（千葉県習志野市）、会社役員の桜井純（４５）（同県市川市）両容疑者を関税法違反などの容疑で逮捕したことがわかった。警視庁は、２人が２０２３年から昨年８月に韓国から金地金計約１トンを密輸した上で、国内で計約１０８億円で売却したとみている。捜査関係者によると、館野容疑者は昨年８月２１日、ソウルの金浦空港から羽田空港に金地金４キロ（課税価格