本能寺の変の翌日付で記された豊臣秀吉の誓約状織田信長が明智光秀に討たれた本能寺の変（1582年6月2日）の翌日付で記された豊臣秀吉の誓約状が見つかったことが20日、東京大史料編纂所の村井祐樹准教授の調査で分かった。毛利氏と対立していたさなか、毛利氏の縁戚が織田側に寝返ったことへの見返りを約束する内容。村井准教授は「誓約状の作成時、秀吉は信長の死を知らなかった可能性が高く、政治的動向が分かる貴重な史料」と