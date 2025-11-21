日本ハム・柴田獅子投手（１９）が２０日、北海道北広島市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１１０万増の９９０万円でサインした。投打二刀流で育成されるドラ１右腕は、三つのプロ初「勝利」＆「安打」＆「本塁打」を来季の目標に設定し「投手ではまず１勝、バッターではキャリアハイ」と意気込んだ。（金額は推定）高卒１年目ながら７月２６日のロッテ戦でプロ初登板初先発を飾り、４試合登板で１ホールド、防御率２・９２