共に元NMB48で女優の内木志（28）と梅山恋和（22）が20日に初日を迎えた舞台「新撰組日記壬生のほたる」（11月23日まで、東京・三越劇場）で初の遊女役に挑戦している。稽古では姿勢や歩き方などの所作を徹底的に落とし込んだといい、その見どころや自身の活動などについて語った。物語は有名な「池田屋事件」勃発直前の京都が舞台。遊郭「加志津や」で斎藤一と恋仲となる琴乃役を演じる梅山は「感情の揺れ動きのある役ですし、