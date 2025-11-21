11月21日（金）の交通取締情報 ＜午前＞午前の交通取締情報はありません。  ＜午後＞県道・・・玉名郡南関町下坂下（スピード違反）県道・・・葦北郡芦北町天月（スピード違反）県道・・・天草市栄町（携帯電話・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断