BTSのJIMIN、JUNG KOOKが、ニッポン放送「BTS JIMINとJUNG KOOKのオールナイトニッポンX(クロス)」（12月5日深夜0時）でパーソナリテイーを務めることが決まり21日、同局が発表した。2人が出演するトラベルバラエティー「Are You Sure?!」シーズン2が12月3日から「Disney+（ディズニープラス）」で独占配信されることを記念した特別番組。BTSのメンバーが「オールナイトニッポン」のパーソナリティーを担当するのは、23年6月の「BT