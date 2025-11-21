BTSの仲良しコンビ・JIMIN＆JUNG KOOKが出演するトラベルバラエティーの第2弾『Are You Sure?!』シーズン2の配信を記念して、12月5日（深0：00〜1：00）にニッポン放送で『BTS JIMINとJUNG KOOKのオールナイトニッポンX（クロス）』が放送されることが決定した。【写真】スイスの雄大なアルプスを背景にポーズをとるJIMIN＆JUNG KOOK毎週スペシャルなパーソナリティが週替りで担当している金曜日のニッポン放送『オールナイト