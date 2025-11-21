俳優・竹内涼真（32）が、来年1月スタートのテレビ朝日系連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（毎週火曜後9：00）で主演を務めることが決定した。ヒロインには、同局のドラマ出演が16年ぶりとなり、竹内とは初共演の井上真央（38）。『フリーター、家を買う。』（2010年）などを手掛けた橋部敦子氏が脚本を務めた、この冬一番切ないヒューマンラブミステリーを描く。【写真】17年前…F4とともに映画『花より男子F』の会見に登