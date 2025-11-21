俳優の橋本環奈が2026年1月12日スタートのフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜後9：00※初回30分拡大）で主演を務めることは21日に発表された。高校を退学した元ヤンキー娘が親友の事故死をきっかけに、猛勉強を経て脳神経外科医となり、病気に苦しむ患者に真摯に寄り添いながら医療現場を改革していく痛快医療エンターテインメント作品。橋本は本作で初の月9主演を飾る。【全身ショット】白衣で腕組み…元ヤンドクタ