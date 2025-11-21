女優橋本環奈（26）が、来年1月12日放送開始のフジテレビ系連続ドラマ「ヤンドク！」（月曜午後9時）で主演を務めることが20日、分かった。同作は、実在する女性医師の半生を基にしたオリジナルストーリーで、高校を退学した元“ヤンキー娘”田上湖音波（橋本）が親友の事故死をきっかけに、猛勉強を経て脳神経外科医となり、患者に真摯（しんし）に寄り添いながら医療現場を改革していく痛快医療エンターテインメント作品。持ち前