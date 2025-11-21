テイラー・ウォードとの交換でオリオールズからエンゼルスにトレードされたグレイソン・ロドリゲス（26）が意気込みを語った。AP通信が報じた。身長196センチ、100マイルの速球を誇る2018年ドラフト1巡目（全体11位）指名の右腕は、2023年にメジャーデビュー。2024年は7月までに13勝4敗、防御率3.86、130奪三振と飛躍のシーズンを送っていたが、背中の筋肉に違和感を訴え戦線離脱。その後も2025年は肘、肩、同じ背中の痛みに悩