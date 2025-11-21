きょうは、寒気が北日本に流れ込み、北海道や東北地方では、夜にかけて雪の範囲が広がるでしょう。高気圧の張り出しにより、本州の太平洋側は日差しが届く予想です。日中の最高気温はきのうより高くなるところが多く、晴れる地域では、日差しにホッとできそうです。あす・あさっては、全国的に晴れる地域が多くなるでしょう。空気の乾燥が進みます。火の取り扱いには注意が必要です。三連休最終日の月曜日は、西から天気下り坂。火