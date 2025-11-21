小倉競輪場のG1「第3回競輪祭女子王座戦」（優勝賞金590万円）決勝戦が行われる。世界女王の佐藤水菜（26＝神奈川）に死角なし。大会連覇＆年間グランドスラムの偉業へ一直線だ。世界女王・佐藤が偉業を達成する。余裕たっぷりの走りで連勝。力の違いは明らかだ。内に詰まることなく仕掛けられれば年間グランドスラム達成だ。相手筆頭は仲沢。ナショナルチームの後輩らしく先に仕掛けて粘り込む。23連勝中の梅川も連下は十分。