ボートレース津のルーキーシリーズ第21戦「スカパー！・JLC杯争奪戦」が4日目を迎える。注目は12Rだ。前半レースの成績が気になるところだが、3日目終了時点で得点率1位砂長、2位中村泰の直接対決だ。枠でリードする分、中村泰の逃げがやはり有力。イン速攻で押し切るか。砂長が角度良く捲り差しに入る。田中の突破も無視できない。実戦気配抜群の荒木が連争いへ。＜1＞中村泰平普通よりもちょっといい。乗り心地も問題な