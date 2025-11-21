東京空港署に入る桜井純容疑者＝19日昨年8月に金塊計4キロ（4684万円相当）を韓国から密輸したなどとして、警視庁生活経済課は20日までに、関税法違反などの疑いで、千葉県習志野市秋津、職業不詳館野仁容疑者（53）ら男2人を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。同課は、2人が2023年3月〜24年8月ごろ、計約1トン（108億円相当）を密輸したとみている。捜査関係者によると、もう1人は同県市川市国分、会社役員桜井純容疑