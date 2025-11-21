メ～テレ（名古屋テレビ） 11月21日午前3時51分ごろ、岐阜県飛騨地方を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 岐阜県内では最大震度2の揺れが観測されています。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュードはM2.8と推定されます。 岐阜県 【震度2】 高山市 提供：ウェザーニューズ