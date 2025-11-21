NEWSの増田貴久（39）が20日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（後8・00）に出演。テレビドラマ「3年B組金八先生」の第6シリーズ出演も出番が少なかった理由を明かした。今回は番組の人気コーナー「グルメチキンレースゴチになります!」が放送され、ゲストには俳優の武田鉄矢が出演。増田は2001年に放送されたTBSドラマ「3年B組金八先生」の第6シリーズで生徒の長澤一寿役で出演しており、武田の“教え子