【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ機構は２０日（日本時間２１日）、巨人の岡本和真内野手（２９）と西武の高橋光成投手（２８）をポスティングシステムで獲得できる選手としてメジャー全３０球団に公示した。交渉は米東部時間２１日午前８時（同午後１０時）に解禁となり、来年１月４日午後５時（同５日午前７時）までの４５日間となる。大リーグ公式サイトは今オフにフリーエージェント（ＦＡ）になった注目選手３０人を