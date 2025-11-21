俳優の山崎育三郎が、米歌手のジョシュ・グローバンの１５年ぶり２回目となる単独来日公演「ＧＥＭＳＷＯＲＬＤＴＯＵＲ２０２６」（来年２月２１、２２日、東京・Ｂｕｎｋａｍｕｒａオーチャードホール）にスペシャルゲストとして出演することが２０日、分かった。２人は初共演になる。グローバンはその癒やしの歌声から、１７歳の時、セリーヌ・ディオンのグラミー賞のリハーサルにおいて世界最高峰のテノール歌手ア