動画クリエイターユニット「ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓ（ハニー・ワークス）」がプロデュースする女性８人組が、特別ユニット「ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓＶｏｃａｌＡｌｌＳｔａｒｓ」として人気ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫＥ」に出演することが２０日、分かった。２１日午後１０時に公開される。楽曲は３年前にリリースされ、ＴｉｋＴｏｋで累計５００億回以上再生を記録した「可愛くてごめん」。キャ