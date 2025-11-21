きょうのポンドドルは一旦１．３１ドル台を回復したものの、再び１．３０ドル台に値を落とす展開が見られている。１．３０ドル台は維持しているものの、上値は依然として重く、２１日線の下での推移が続いている状況。英中銀の追加利下げ期待と来週の予算案の発表を控えて、１．３０ドル割れを試す動きが続いている。一方、ポンド円は２０６円台後半まで上昇し、昨年７月以来の高値水準を更新していたが、２０６円ちょうど付近に