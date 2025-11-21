アメリカの9月の雇用統計は就業者数の伸びが事前の市場の予想を大きく上回りました。アメリカの9月の雇用統計では、景気の動向を敏感に反映する「非農業部門の就業者数」が前の月に比べて11万9000人の増加で、5万人程度の増加を見込んでいた市場の予想を大きく上回りました。一方、失業率は4.4％で、前の月から0.1ポイントの上昇でした。政府機関の一部閉鎖の影響で、9月分の雇用統計の発表は1か月半ほど遅れていて、最新の労働市