秋元康氏が20日、都内で日刊スポーツなどの取材に応じた。新たに総合プロデュースを手がけるボーイズグループオーディションを開催中。来夏めどオープンの専用劇場予定地、ダイバーシティ東京プラザ6階を訪れた。この時代だからこそ、あえて生の臨場感や肌で感じる空気を売りにした。「ゼロから目撃できるアイドル」を羽ばたかせる。◇◇◇秋元氏は今のボーイズグループをとりまく環境を「レッドオーシャン」と表現し