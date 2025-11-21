クリエーターユニット「HoneyWorks」がプロデュースするアーティスト8人が、特別ユニットを組んでYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場する。「HoneyWorks Vocal All Stars」として、CHiCO、mona、ハコニワリリィ、「可憐なアイボリー」の永尾梨央（22）と西原悠桜（18）、「高嶺のなでしこ」から松本ももな（23）と東山恵里沙（19）の8人が出演。TikTokの累計動画再生数が500億回を超えるなど、SNSを中心に人気を博した楽