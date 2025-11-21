【ベレン＝中根圭一、鬼頭朋子、大月美佳、西原寛人】２０日午後２時過ぎ、ブラジル北部の都市ベレンで開催中の国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）の会場で火災があった。ロイター通信によると、出火から６分後に鎮火したが、１３人が煙を吸い込んで手当を受けた。閉幕予定日の２１日が近づく中、各国の交渉や会談は中断を余儀なくされ、交渉再開や合意の時期は見通せていない。会場にはサイレンが鳴り