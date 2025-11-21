【ロサンゼルス共同】米大リーグ機構は20日、ポスティングシステムでメジャー移籍を目指すプロ野球巨人の岡本和真内野手と西武の高橋光成投手を全30球団に契約可能選手として通知した。米東部時間21日午前8時（日本時間同日午後10時）に交渉期間が始まる。