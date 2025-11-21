ネスレ日本（本社・神戸市中央区）はサンタ型の一口サイズチョコレート『キットカット ホリデイサンタ』を2025年シーズンも期間限定で発売している。華やかな見た目と配りやすさから、家族や友人、職場でのカジュアルギフトとして浸透し、新たに用途に合わせたアイテム3種類加わった。『キットカット ホリデイサンタ』シリーズ ※画像提供・ネスレ日本『キットカット ホリデイサンタ』は、従来のキットカットとは異なる立体的