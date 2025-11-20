日本酒の原料となる酒米。コメ価格の高騰を受け、酒米の仕入れ価格にも値上げの波が押し寄せています。20日、石川県の知事室を訪れたのは、県の酒造組合連合会の面々。目的は、酒米の価格高騰に対する支援の要望です。 石川県酒造組合連合会・車多 一成 会長：「作れば作るだけ赤字になる。非常に危機的な状態になっている」仕込みの最盛期を迎え、価格高騰にあえぐ石川県内の酒蔵は…江戸時代から続く小松市の酒蔵「加越」。看