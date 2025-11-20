地震と豪雨の二重被災に見舞われ、応急復旧が進められていた奥能登の河川で、20日から本格的な復旧工事が始まりました。石川県輪島市の町野川や珠洲市の大谷川など、奥能登を流れる4河川では、ことし6月までに豪雨被害からの応急復旧が完了し、本復旧に向けた調査が進められていました。こうした中、民家が流されるなどの被害がでた輪島市の塚田川では、20日から本格復旧へ向けた工事用道路の整備が始まりました。本復旧では、氾濫