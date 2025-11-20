連合石川が新体制となって初めての執行委員会を開き、本格的な知事選対応の協議をスタートしました。12月上旬には、推薦の方向性を決定する方針としています。小水康史新会長の下、新体制となって初めての執行委員会を開いた連合石川。20日の委員会では、来年の春闘で5パーセント以上の賃上げとともに、企業間や雇用形態の違いによる賃金格差の是正も目指す方針が示されました。また、連合石川で、注目されるのが知事