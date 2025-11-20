石川県加賀市の小・中学校では、従来の一斉授業から「子どもに委ねる学び」へと改革が進められています。新しい学校の姿を取材しました。石川県加賀市の動橋小学校。行われていたのは算数の授業、のはずですが…担任：「きょうは自分で学習を進めてもらいます」「誰のための勉強ですか？」児童：「自分！」担任：「なので、がんばってください。ではどうぞ」子どもたち、授業中なのに教室から飛び出していきます。廊下で勉強する子