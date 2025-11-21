11月13日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの源田壮亮選手にインタビューした模様を放送した。シーズン終了後の心境、バッティングの反省点について訊いた。 ――今シーズンが終わり、今はどんなことを感じていますか？源田「悔しい気持ちですね。チームの順位もそうですし、個人的に何もできなかった感じです」 ――源田選手の打率は.209でした。源田「シ