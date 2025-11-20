観音寺市役所 観音寺市郷土資料館ふるさと学芸館（観音寺市大野原町丸井）では、企画展「祝」を11月30日まで開催しています。 11月は、2日「いい二人の日」をはじめ、5日「縁結びの日」、6日「お見合い記念日」、11日「いい出会いの日」「恋人たちの日」、22日「いい夫婦の日」、23日「いい夫妻の日」と、縁を結ぶ記念日が並ぶことから、お見合いや結納、婚礼などをテーマに展示しています。 水引細工の美しい結納